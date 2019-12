20 किलो के अजगर को देख भाग पड़े लोग, आर्मी ऑफिसर की पत्नी ने एक हाथ से पकड़कर किया ऐसा- देखें Video

सोशल मीडिया पर एक दिलदहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. एक महिला को 20 किलो के अजगर को जिंदा पकड़ते हुए देखा गया. 1:26 मिनट के वीडियो को ट्विटर यूजर हरिंदर सिक्का ने शेयर किया है, जिसके 23 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

वीडियो शेयर करते हुए सिक्का ने कैप्शन में लिखा, 20 किलो के अजगर को नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी विद्या राजू द्वारा जिंदा पकड़ा था. अजगर को इरेनाकुलम शहर की एक कॉलोनी में देखा गया. अजगर पेड़ के नीचे एक छोटे घास के मैदान में छिपा बैठा था. विद्या ने अजगर की गर्दन और पूछ की तरफ से पकड़ लिया.

देखें Video:

20 Kg python caught alive by wife of senior Navy officer.

Leave aside women, wonder how many men can show such guts.

I love my Navy. pic.twitter.com/6XNUBvE7MU — Harinder S Sikka (@sikka_harinder) December 11, 2019

विद्या के साथ एक लड़की और तीन नौसेना के अधिकारी मौजूद थे. विद्या ने दो अन्य पुरुषों के साथ दो छोरों से अजगर को पकड़ लिया और एक बैग के अंदर डाल दिया. एक अन्य शख्स वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था. विद्या अजगर को बैग में डालते हुए उसे 'बच्चा-बच्चा' कहकर बुला रही थीं. ट्विटर पर लोगों ने विद्या की खूब तारीफ की. लोगों ने कुछ ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Amazing. Respect — Meghna Girish (@megirish2001) December 12, 2019

Apart from the brvery, really d way she is being so considerate to the reptile & calling it repeatedly "bachcha". — Ramakrishnan (@ramkiseshagiri) December 12, 2019

And she is gentle and even addressed it as a bachcha — पूर्णिमा (@purnimchand) December 12, 2019