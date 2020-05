पैदा होती ही खड़े होने की कोशिश करने लगा गैंडे का बच्चा, मां ने देखते ही किया ऐसा... देखें Viral Video

इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सुधा रमन ने अपने ट्वीटर हैंडल से शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''इस गैंडे का नाम गौरी है और आज इसने एक बच्चे को जन्म दिया है. इस वीडियो में आप देखेंगे कि जन्म के कुछ समय बाद ही गैंडे का बच्चा खड़ा होने की कोशिश कर रहा है लेकिन जमीन पर गिर जाता है. अपने बच्चे को बार-बार कोशिश में नाकाम होता देख बच्चे की मां उसके मनोबल को बढ़ाते हुए उसे चाटने लगती है.

Just born Rhino calf and her mother Gauri. This little baby calf takes all efforts to stand, soon after the birth under the mother's supervision. Rare footage. Credits to Patna Zoo, leading the way in exsitu conservation of Rhino @ImRo45 @KP24 @CZA_Delhi @moefcc @DEFCCOfficial pic.twitter.com/452T3G0Du3

इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, गैंडे का बच्चा कितना क्यूट है. वहीं एक यूजर ने लिखा यह बेहद खूबसूरत वीडियो है. आपको बता दें कि 41 सेकेंड के इस वीडियो को अबतक 1.9 हजार से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं. साथ ही 100 से ज्यादा कमेंट आ चुके हैं.

