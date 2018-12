ट्रक से अचानक उड़ने लगे पैसे, जिसने देखा उठाने के लिए लगा दी दौड़, देखें VIDEO

New Jersey में ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. गुरुवार को रोड पर जमकर जाम लगा, क्योंकि लोग पैसे चुरा रहे थे. रदरफोर्ड पुलिस डिपार्टमेंट ने बताया कि पैसों से भरा बख़्तरबंद ट्रक रूट नंबर 3 से गुजर रहा था. सुबह करीब 8:30 बजे पैसे हवा में उड़ने लगे. जिसके बाद लोगों ने देखा तो चुराने के लिए भाग पड़े.Fox News के मुताबिक, ये घटना न्यू यॉर्क के बाहर मेटलाइफ स्टेडियम में हुई. कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि पैसे चुराने के लिए ड्राइवर भी कार को छोड़कर चले गए. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग सड़क से पैसे उठा रहे हैं. ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा- वहां से जाने वालों का क्रिसमस मन गया.

Early Christmas for NJ commuters! It was raining on Route 3!! @njdotcom @ABC7NY @News12NJ #commute pic.twitter.com/oNC7bs3fZz

Approx 8:30am ERPD received calls of an armored truck spilling cash along Rt 3 West, motorists exited vehicles attempting to remove cash causing multiple MV Crashes. Detectives are investigating. We ask any person with info or video of this incident, call ERPD 201-438-0165