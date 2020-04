रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी कार से अचानक निकलने लगीं आग की लपटें, पुलिस ने किया फिर ऐसा - देखें Video

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, अधिकारी ओलेर जलती हुई कार को धक्का देने में सक्षम थे क्योंकि आग वाहन से रेस्तरां के निचले हिस्से तक फैल गई थी. वह एसयूवी को खुली पार्किंग में लाने के लिए अपनी खुद की पुलिस कार का उपयोग करने में कामयाब रहे, जहां स्टाफ़र्ड फायर डिपार्टमेंट आग बुझाने के लिए पहुंचा.

स्टाफ़र्ड पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में, पुलिस वाले को अपनी कार का उपयोग करते हुए एसयूवी को आगे बढ़ाते देखा गया. वीडियो शेयर करते हुए पुलिस विभाग लिखा, "अधिकारी ओलेर तुरंत टाको बेल पहुंचे और कार को आगे बढ़ा दिया, जिससे बड़ा होने से टल गया.''

देखें Video:

Officer Oler arrived just in time to assist with a vehicle fire at the Taco Bell drive through today. Great job Officer Oler!! pic.twitter.com/r1EaWnhmos