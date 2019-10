अमेरिका में भारतीयों ने मनाई ऐसी दीवाली, सड़क पर हुआ कचरा तो पुलिस ने किया ऐसा... देखें VIDEO

दुनियाभर में धूमधाम से दीवाली मनाई गई. ये त्यौहार भारत में ही नहीं विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय ने भी जोर-शोर से मनाया. अमेरिका के न्यू जर्सी में दीवाली का जश्न मनाया गया. लेकिन जश्न के बाद सड़क पर इतना कूड़ा फैल गया कि पुलिस को साफ करने आना पड़ा. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

न्यू जर्सी के इंडियन स्ट्रीट में दीवाली के जश्न के बाद सड़कों पर कचरा फैल गया था. जिसके बाद न्यू जर्सी पुलिस आई कचरे को तुरंत साफ किया. वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे काफी लोग खड़े हैं और पुलिस पानी के जरिए कचरे को साफ कर रही है. ये भी देखा जा सकता है कि पुलिस कार से पेट्रोलिंग कर रही है और देख रही है कि कहां-कहां कचरा फैला हुआ है.

संध्या नाम के ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को सोमवार को शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ''भारतीय कहलाने में शर्म आती है. जर्नल स्क्वायर न्यू जर्सी के पास इंडियन स्ट्रीट पर पिछली रात. न्यू जर्सी पुलिस को सलमान जो उन्होंने पेशेवर तरीके से कचरे को साफ किया.''

देखें VIDEO:

Ashamed to be called an Indian



Last Night on Indian Street near Journal Square New Jersey



Hats off to NJ Police handling the mess Very professionally pic.twitter.com/39nVmGaejO — sANDhya (@DhooDala) October 28, 2019

इस वीडियो के अब तक 70 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. 1 हजार से ज्यादा लाइक्स और 600 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. सोशल मीडिया पर लोग ऐसा करने वालों की खूब आलोचना कर रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, ''वीडियो के लिए धन्यवाद. यह शर्म की बात है कि लोग खड़े हुए हैं और अपनी गंदगी साफ नहीं कर रहे हैं.'' एक यूजर ने तंज कसते हुए कहा, ''हम कब सीखने की प्लानिंग बना रहे हैं? या हम कभी सीखना ही नहीं चाहते हैं?''

कई ट्विटर यूजर्स ने आलोचना करते हुए गुस्से वाले कमेंट भी शेयर किए...

NRI - Non Responsible Indians https://t.co/oI93J0LN27 — Puneet پُنیت पुनीत ਪੁਨੀਤ (@PuneetVuneet) October 29, 2019

So unfortunate and shameful too. — Gen Panwar B S (@GenPanwar) October 28, 2019