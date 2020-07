आसमान से गिरता दिखा उल्कापिंड, लड़की चिल्लाई- 'यह क्या हो रहा है...' - देखें Viral Video

साथ ही उन्होंने कहा, 'राष्ट्रीय जंगल में पहाड़ों के ऊपर से टूटता हुआ दिखाई दिया. इसका सही स्थान बताना पाना थोड़ा मुश्किल होगा. लेकिन वह राड होगा.' वीडियो में देखा जा सकता है कि उल्कापिंड की रोशनी दिखाई देती है. वो आसमान में गिरता प्रतीत होता है. पीछे से महिला कहती है, 'यह क्या है?' पीछे खड़ा एक शख्स उत्साहित होकर कहता है, 'यह हो क्या रहा है?'

देखें Video:

Guys, we just saw one of the craziest things we have ever seen in our lives and I managed to capture some of it. A meteor for the ages! pic.twitter.com/kPIchIPREV