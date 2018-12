दिल्ली के पास मौजूद इन 5 जगहों पर करें New Year 2019 का स्वागत Happy New Year 2019: साल 2018 वीकेंड के साथ खत्म हो रहा है. तो इस मौके का फायदा उठाएं और नए साल 2019 (New Year 2019) का स्वागत दिल्ली के आस-पास मौजूद इन जगहों पर सेलिब्रेट करके करें.