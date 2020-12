New Year 2021: साल 2020 को गुडबाय कहने के लिए ट्विटर पर छाए ये Funny मीम्स

2020 में इतना बुरा दौर देखने के बाद अब सभी को कुछ नए और अच्छे का इंतजार है. ऐसे में सोशल मीडिया ने लोगों के मन को रिलैक्स देने के लिए काफी अच्छी भूमिका निभाई है. इन दिनों ट्विटर पर मजेदार मीम्स और जोक्स की लहर चल रह है, जो आप सभी के मन को जरूर हल्का करेगी और बीते बुरे वक्त की यादों को भी धुंधला कर देगी.

सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे मीम्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग ये बता रहे हैं कि वो अपने नए साल की शाम को कैसे एन्ज़ॉय करेंगे. महामारी की वजह से ज्दायातर लोग इस बार नए साल पर अपने घर में रहना पसंद कर रहे हैं.

Frnd: What's ur plan for new year eve



Me: pic.twitter.com/QNkbPBu6fv — WEAR UR MASK???? (@wtf_vella) December 31, 2020

Others on Me on New

New Year's Year's Eve

Eve #BieberNYEpic.twitter.com/lJhccdSJAy — Indah (@ferarribieber) December 31, 2020

एक नज़र डालते हैं कि कैसे ट्विटर यूजर्स नए साल के आने की खुशी को महसूस कर रहे हैं.

Everyone waiting Covid 20

for 2021 pic.twitter.com/7WeOSYmweO — All India Memes (@allindiamemes) December 21, 2020

Everyone is hoping 2021 to be normal



Meanwhile 2021 waiting for everyone: pic.twitter.com/6Rt09wujmV — Ritesh Guru (@engineerguruji0) December 31, 2020

हर साल की तरह इस बार भी लोग नए साल के लिए रेसोल्यूशन कर रहे हैं. कि वो नए साल में तिन नई आदतों को अपनाएंगे और किन्हें छोड़ देंगे.

That was Jan 2020 "resolution"

VS

Jan 2021, God of mercy

Good morning ???? pic.twitter.com/0EDz6mBwzp — Mitchell Brown (@iam_mitchell01) December 30, 2020

इस साल फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म Zomato ने भी कुछ मजेदार मेम्स शेयर किए थे, कि कैसे भारत में लोगों ने 2020 में खाने का ऑर्डर दिया.