ऑस्ट्रेलिया में न्यू ईयर जश्न में हुई बड़ी चूक, लोगों ने उड़ाया मजाक, दुनियाभर में उड़ी खिल्ली

ऑस्ट्रेलिया (Australia) में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. सिडनी (Sydney) में न्यू ईयर (Happy New Year) का जोरदार स्वागत हुआ. लेकिन एक बड़ी चूक से उसकी दुनियाभर में खिल्ली उड़ रही है. सिडनी हार्बर ब्रिज (Harbour Bridge) के तोरण पर 15 लाख से अधिक लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए जमा थे. इस बीच, जोरदार आतिशबाजी के बाद बड़ी स्क्रीन पर एक फोटो आया जिसमें लिखा था ‘नव वर्ष मुबारक 2018' यह टाइपो कुछ क्षण में ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

प्रेग्नेंट महिला ने डॉक्टर के साथ किया बिंदास डांस, अनुष्का शर्मा के गाने पर कुछ यूं झूमीं, देखें VIDEO

ट्विटर पर एक व्यक्ति ने इसका उपहास करते हुए लिखा, ‘सिडनी के मुताबिक अब भी 2018 चल रहा है इसलिए मैं वापस सोने जा रहा हूं.' आतिशबाजी के कार्यकारी निर्माता अन्ना मैकइनर्न ने मंगलवार को सिडनी में संवाददाताओं से कहा, ‘हम बस इसपर हंस सकते हैं, जैसा हम कहते हैं ऐसी चीजें हो जाती हैं. इस स्तर के कार्यक्रम का आयोजन करने में 15 महीने लगते हैं.' उन्होंने कहा, ‘जाहिर है कि हम प्रसन्न नहीं थे लेकिन आप आगे बढ़ते हैं, आप केवल शो करने के लिए वापस आते हैं.'

झरने के पास दोस्तों के साथ Selfie ले रहा था स्टूडेंट, पानी में गिरते ही मांगता रहा मदद और फिर...

Great error on Sydney harbour bridge fire show. Instead of happy New tear 2019 , they wrote happy new year 2018 pic.twitter.com/iq39NM5EbN