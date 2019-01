धोनी और कोहली की चालबाजी में फंसा न्यूजीलैंड, कप्तान विलियमसन के प्लान को यूं किया फेल India Vs New Zealand 1st odi: भारत और न्यूजीलैंड (Ind Vs NZ) के बीच पहले वनडे मुकाबले को टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीत लिया.