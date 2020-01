IND vs NZ: रोहित शर्मा ने बाउंड्री पर लिया हैरतअंगेज कैच, देखता रह गया बल्लेबाज, देखें पूरा Video

New Zealand Vs India: न्यूजीलैंड और भारत के बीच पहला टी-20 (Ind Vs NZ 1st T20) मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क (Eden Park) में खेला गया. टीम इंडिया ने ये मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 204 रन का विशाल लक्ष्य रखा. जिसको टीम इंडिया ने आसानी से पार कर लिया. टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल (KL Rahul) (56 रन), विराट कोहली (Virat Kohli) (45 रन) और श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyyer) (58 रन) ने शानदार बल्लेबाजी की. मैच में कुछ ऐसा हुआ, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने बाउंड्री पर हैरतअंगेज कैच पकड़ा और सभी को हैरान कर दिया.

शिवम दुबे (Shivam Dube) की गेंद पर मार्टिन गप्टिल (Martin Guptill) ने बाउंड्री पर जोरदार शॉट खेला. ऐसा लग रहा था कि छक्का चला जाएगा. लेकिन बाउंड्री पर खड़े रोहित शर्मा ने हवा में उड़कर बॉल पकड़ ली. उनका पैर बाउंड्री के बाहर जा रहा था, उन्होंने हवा में बॉल उछाली और अंदर आकर फिर पकड़ लिया. उनकी फील्डिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

देखें Video:

कोलिन मुनरो और कप्तान केन विलियमसन के आक्रामक अर्धशतकों की मदद से न्यूजीलैंड ने ईडन पार्क की छोटी बाउंड्री का पूरा इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ पहले टी20 मैच में पांच विकेट पर 203 रन बनाये. मुनरो ने 42 गेंद में छह चौकों और दो छक्कों के साथ 59 रन बनाये. वहीं विलियमसन ने 26 गेंद में चार चौकों और चार छक्कों के साथ 51 रन की पारी खेली. रोस टेलर 27 गेंद में 54 रन बनाकर नाबाद रहे. जसप्रीत बुमराह (31 रन देकर एक विकेट) को छोड़कर भारत के सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए.

इससे पहले भारत ने टास जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. भारतीय टीम ने हरफनमौला शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा समेत छह गेंदबाजों का संयोजन उतारा. युजवेंद्र चहल को कुलदीप यादव पर और शार्दुल ठाकुर को नवदीप सैनी पर तरजीह दी गई. ऋषभ पंत को बाहर रखा गया.