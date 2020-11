न्यूज़ीलैंड की संसद में भारतीय मूल की पहली मंत्री ने मलयालम में दिया था भाषण, पुराना Video हुआ वायरल

पीटीआई की खबर के मुताबिक, भारत में जन्मीं 41 वर्षीय प्रियांका राधाकृष्णन ने अपनी स्कूलिंग सिंगापुर में की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए न्यूजीलैंड चली गईं. वह अपने पति के साथ ऑकलैंड में रहती हैं. न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने अपने मंत्रिमंडल में पांच नए मंत्रियों को शामिल किया, जिनमें प्रियंका भी शामिल है. दो सप्ताह पहले अर्डर्न की पार्टी ने देश के आम चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी.

वीडियो में, राधाकृष्णन जो केरल की हैं, उनको को मलयालम में कुछ पंक्तियां बोलते हुए सुना जा सकता है. उन्होंने कहा, 'श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना ​​है कि यह पहली बार है जब मेरी मातृभाषा, मलयालम इस संसद में बोली गई है.' वीडियो नवंबर 2017 से संसद सत्र का है.

पुरी ने ट्विटर पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, "भारत को गर्व करते हुए, न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की मंत्री @priyancanzlp ने मलयालम में अपने देश की संसद को संबोधित किया.''

देखें Video:

Doing India proud, the Indian origin minister in New Zealand @priyancanzlp addresses her country's parliament in Malayalam.@IndiainNZ@NZinIndia@VMBJP@MEAIndiapic.twitter.com/f3yUURW2Em