LIVE शो के दौरान एंकर का दांत गिरा बाहर, फिर भी बिना घबराए जारी रखा कार्यक्रम... देखें Video

एक न्यूज एकंर (News Anchor) का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल बात यह है कि लाइव टीवी के दौरान न्यूज एंकर का दांत बाहर गिर जाता है. आप कुछ और सोचे इससे पहले आपको बता दें कि यह न्यूज एंकर युक्रेन की है और उनका नाम मारीचका पडल्को है. मारीचका पडल्को ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने इंस्टाग्राम (Instagram) अकाउंट से शेयर किया है साथ ही वह इस घटना का जिक्र करते हुए काफी विस्तारपूर्वक लिखती हैं कि 20 साल के बीच में ऐसा पहली बार मेरे साथ हुआ है.
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आगे लिखती हैं कि जैसे ही मेरी दांत मुंह के बाहर गिरी मेरे सहयोगी ने कहा कि आह... तुम्हारा दांत गिर गया तभी मैंने हाथ लगाकर उसे नीचे गिरने से बचा लिया. अचानक से दांत गिरा उस दौरान लाइव न्यूज रिपोर्ट चल रहा था. ऐसे में मुझे शांत रहकर और बिना ओवर रिएक्ट करते हुए न्यूज पढ़ना था. फिर मैंने जैसे तैसे पूरे माहौल में खुद को संभाला और न्यूज पढ़ने लगी. इसके पीछे की कहानी काफी साल पुरानी है, आपको बता दूं कि मेरी दांत 10 साल पहले ही टूट गई थी और यह तब हुआ था जब मेरी बेटी अलार्म घड़ी से खेलते- खेलते मेरे मुंह पर मार देती है.
Нова "слава" прийшла звідки не чекали .... і підтримка теж😍. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка😪 на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби😀". Ні, не щодня😁. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося... Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і .... понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) - і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій💪 Завтра вранці побачимось📺 в @tsnua
यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर लोग तरह- तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, आप बेहद खास और शानदार है. मैंने आपके जैसा खुबसूरत महिला नहीं देखा. वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, आप शानदार है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)