अचानक आया रेत का तूफान और फिर लाल दिखने लगा आसमान, सामने आए ये खौफनाक Videos

ड्राय सीजन के दौरान पश्चिम अफ्रीका में धूल से भरी हवाएं और सैंडस्टॉर्म आम हैं, जो आमतौर पर जनवरी से अप्रैल तक रहता है. सीजन को "हरमैटन" के रूप में जाना जाता है. सैंडस्टॉर्म तब होते हैं जब गरज के साथ बड़ी मात्रा में धूल हवा में उठती है, जो तब सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर सकती है.

ट्विटर पर वायरल हो रहे एक वीडियो में शहर पर रेत की एक विशाल 'दीवार' दिखाई गई है. इसे बस कैप्शन दिया गया है "सैंडस्टॉर्म इन नीमी..."

सोमवार को इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया गया है, जिसके अब तक 1.5 लाख व्यूज हो चुके हैं. कुछ ने तूफान की तस्वीरें पोस्ट कीं तो किसी ने लाल आसमान को दिखाया. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए हैं...

Incredible photos from Niamey in #Niger today, where my brother and his family live. Sandstorms turning the sky orange/red pic.twitter.com/Rpqu0XGVP2