टेकऑफ कर रहे विमान के पंखे पर चढ़ा शख्स, पायलट ने बंद किया इंजन, देखें VIDEO

लागोस शहर के हवाई अड्डे पर टेकऑफ कर रहे एक विमान के पंख पर एक व्यक्ति चढ़ गया. अधिकारियों ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि विमान में मौजूद सभी यात्री इस दौरान घबरा गए. नाइजीरिया की समाचार एजेंसी के अनुसार, मुर्तला मुहम्मद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़ा एक अजमान एयर फ्लाइट का विमान शुक्रवार को जब कथित तौर पर टेकऑफ के लिए क्लीयरेंस की उम्मीद कर रहा था, तभी एक आदमी को विमान के पंखे पर चढ़ते हुए देखा गया. अजमान एयर ने एक बयान में कहा कि अज्ञात व्यक्ति को रनवे पर विमान की तरफ आता देखकर पायलट ने पहले तो इंजन को कम किया और बाद में जब उसने देखा कि वह रुक नहीं रहा तो पायलट ने इंजन को बंद कर दिया.

एयरलाइन ने कहा कि इसके बाद व्यक्ति छलांग लगाकर विमान के पंखे पर चढ़ गया और केबिन में घुसने की कोशिश करने लगा. पायलट ने तुरंत इस बात की सूचना रेडियो पर दी. विमान के अंदर मौजूद एक व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया, जिसमें व्यक्ति को विमान के पंखे पर चलते हुए देखा जा सकता है.

What's this guy thinking? Man climbs onto wing of Azman Air 737 at Lagos airport as it prepares for takeoff. The captain shut down the engine for safety matters.



Aviation Daily pic.twitter.com/m7FM5s68yB