विदेशी ने पेड़ पर चढ़कर गाया अमिताभ बच्चन का गाना, ताली बजाकर दिया जबरदस्त म्यूजिक - देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक विदेशी शख्स पेड़ पर चढ़ा हुआ है और अमिताभ बच्चन की फिल्म अंधा कानून का गाना 'रोते-रोते हंसना सीखो...' गा रहा है. म्यूजिक के लिए उसने तालियों का इस्तेमाल किया. साथ खड़े लोगों ने भी उसका साथ दिया और उसको चीयर किया. इस वीडियो को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अमिताभ बच्चन को भारत में ही विदेश में भी काफी पसंद किया जाता है.

देखें Video:

Rote rote hasna seekho...

(Learn to laugh when you're crying)

Haste haste rona....

(Learn to cry when you're laughing) pic.twitter.com/EkXm4WBeM0 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 30, 2020

इस वीडियो को नाइजीरिया का बताया जा रहा है. यूट्यूब पर शेयर हुए वीडियो में दावा किया गया है कि यह शख्स नाइजीरिया का है और वो पेड़ पर चढ़कर पूरे सुर में गाना गा रहा है. सुशांत ने इस वीडियो को 30 जुलाई की सुबह शेयर किया है.

जिसके अब तक 3 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 300 से ज्यादा लाइक्स और 60 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

He is dancing and enjoying like he feels the words. Great. — chinmay (@chinmayonly) July 30, 2020

His singing is better than the singers we are having nowdays.. — shivi (@grootlittle85) July 30, 2020

We are searching joy and happiness like this person. — M J Prakash (@MJPrakashm) July 30, 2020

Lovely..

Happiness can't be bought by money.. — Punam Kerketta (@kerketta_punam) July 30, 2020