लंदन में गिरफ्तार हुआ नीरव मोदी तो Twitter पर आई Memes की बाढ़, यूं आए रिएक्शन

पीएनबी घोटाले (PNB Scam) के मुख्य आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) को लंदन में गिरफ्तार किया गया. नीरव मोदी को लंदन में वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 29 मार्च तक कस्टडी में भेज दिया गया. नीरव मोदी (Nirav Modi) ने कानून से सहयोग का वादा करते हुए कोर्ट से जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया. नीरव मोदी की गिरफ्तारी (Nirav Modi Arrested) के बाद यह उम्‍मीद जगी है कि उसे भारत प्रत्‍यर्पित किया जा सकता है. नीरव मोदी की गिरफ्तारी के बाद ट्विटर पर Memes और फनी कमेंट और वीडियो की बाढ़ आ गई.



