अचानक समुद्र के ऊपर तैरने लगा घर, पलक झपकते ही ऐसे उजड़ गई पूरी बस्ती, वायरल हुआ Video

इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर 'लैडस्लाइडिंग' (Landsliding) का एक वीडियो काफी वायरल (Viral Video) हो रहा है. इस वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से देखते ही देखते पूरी एक बस्ती समुद्र (Sea) के ऊपर तैरने लगती है. जहां तक इस वीडियो की बात करें तो यह नॉर्वे (Norway) के अल्टा (Alta) के निवासी जॉन एगिल बक्काबी ने रिकॉर्ड किया है. इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जमीन के बड़े से टूकड़े को समुद्र की तरफ धकेल रहा है. आपको बता दें कि यह वीडियो नॉर्वे के अल्टा का है.

इस वीडियो को ट्विटर यूजर जान फ्रेड्रिक द्राब्लोस ने शेयर किया है. साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'अभी भी नॉर्वे के अल्टा में लैंडस्लाइड की वजह से कई घर समुद्र की तरफ खींचते चले जा रहे हैं.' ट्विटर पर शेयर होते ही यह वीडियो वायरल हो गया.

देखें VIDEO:

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m — Jan Fredrik Drabløs (@JanFredrikD) June 3, 2020

ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि शेयर होने के कुछ घंटे के अंदर ही इस वीडियो को 50 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वहीं लोगों ने कमेट सेक्शन में ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'यह बेहद डरावना वीडियो है.' वहीं दूसरे यूजर ने कहा 'साल 2020 बेहद खराब साल है.'

This is mad. Even the earth wants to get away from 2020! — IronBane (@IronbaneDK) June 3, 2020

That's terrifying!! I'm glad to hear no one was hurt. — Frances Lumsden (@FrancesLumsden) June 3, 2020

This seems unreal :0 — NicaraoGaming (@NicaraoGaming) June 3, 2020

Oh my! ???? — Dré (@AndreeAntunes) June 4, 2020

Omg!! This is terrible!! — KimHines/SuperNatu☈e (@KimHinesSN) June 4, 2020