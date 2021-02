NZ vs Aus: टिम साउदी के जाल में फंसे ग्लेन मैक्सवेल, विकेट के पीछे ऐसे दिया 'लड्डू' कैच - देखें Video

185 रन का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया अपने शुरुआती विकेट खो चुका था. ऑस्ट्रेलिया 4 ओवर में तीन विकेट खोकर 19 रन बना चुका था. क्रीज पर ग्लेन मैक्सवेल और मिशेल मार्श थे. उनके ऊपर टिके रहने और बड़े शॉट्स खेलने की जिम्मेदारी थी. टिम साउदी गेंदबाजी करने आए. उनकी गेंद पर मैक्सवेल ने शॉट मारने की कोशिश की. उन्होंने स्लिप पर दो फील्डर लगाए थे. बॉल एज लेकर स्लिप पर गई और जिम्मी नीशम ने कैच पकड़ लिया.

देखें Video:

The Big Show Glenn Maxwell plays away from his body and Tim Southee has him caught by Jimmy Neesham at second slip.



Watch all the action live and on demand – only on Spark Sport #NZvAUSpic.twitter.com/4ZOhJdJgc3