NZ vs Aus: IPL ऑक्शन में 14 करोड़ में बिके गेंदबाज की गेंद पर बल्लेबाज़ ने जड़ा धुआंधार छक्का, देखें पूरा Video

8 ओवर में न्यूजीलैंड 3 विकेट खोकर 49 रन बना चुका था. ग्लेन फिलिप्स और डेवोन कॉनवे क्रीज पर थे. जाय रिचर्डसन गेंदबाजी कर रहे थे. उनकी गेंद पर फिलिप्स ने लेग पर ताबड़तोड़ छक्का जड़ा. ग्लेन फिलिप्स ने 20 गेंद पर 30 रन की शानदार पारी खेली और मार्कस स्टॉइनिस की गेंद पर आउट हो गए.

देखें Video:

Jhye Richardson drops it just a tad short and Glenn Phillips goes thank you very much.



Blackcaps building #NZvAUSpic.twitter.com/9kEt6isGAQ