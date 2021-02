NZ vs AUS: ज़ैम्पा की गेंद पर मार्टिन गप्टिल ने जड़ा तूफानी छक्का, स्टेडियम के पार चली गई गेंद - देखें Video

न्यूजीलैंड एक विकेट खोकर 6 ओवर में 46 रन बना चुका था. एडम जैम्पा 7वां ओवर डालने आए. जैम्पा की गेंद पर मार्टिन गप्टिल ने आगे बढ़कर सामने शॉट जड़ा. यह इतना लंबा छक्का था, कि गेंद स्टेडियम पार हो गई. बॉल स्टेडियम के बाहर कार के पास गिरी. इसके बाद उन्होंने छक्कों की बरसात कर दी.

