NZ vs AUS: एक मिनट के Video में देखें मैक्सवेल का तूफान, 31 गेंद में ठोके 70 रन, जड़े 'कुर्सीतोड़' छक्के

ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार शुरुआत दी. मैथ्यू वेड के जल्दी आउट होने के बाद एरॉन फिंच और जोश फिलिपे ने बड़े शॉट्स खेले. फिर मैक्सवेल ने आकर धमाल मचा दिया. उन्होंने हर गेंद पर प्रहार किया. उनके छक्कों के कारण स्टेडियम की कुर्सी भी टूट गई. आधे घंटे तक क्रीज पर मौजूद मैक्सवेल ने धुआंधार शॉट्स खेले.

