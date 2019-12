NZ Vs Eng: फील्डर ने छोड़ा 'क्रिकेट इतिहास का सबसे आसान कैच', गुस्से से लाल हो गए जोफरा आर्चर, देखें Video

NZ Vs Eng: न्यूजीलैंड और इंग्लैंड (New Zealand Vs England) के बीच दूसरा टेस्ट (NZ Vs Eng 2nd Test) हेमिल्टन में खेला गया. पहला मैच बुरी तरह हारने के बाद इंग्लैंड दूसरा मैच भी नहीं जीत सका. रोस टेलर (Ross Taylor) और केन विलियमसन (Kane Williamson) क्रीज पर टिके रहे और मैच को इंग्लैंड से दूर ले गए और मैच को ड्रॉ कराने में कामयाब रहा. रोस टेलर ने 105 तो वहीं केन विलियमसन ने 104 रन की नाबाद पारी खेली. मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. इंग्लैंड को केन विलियमसन के विकेट की जरूरत थी. जो डेनली ने केन का सबसे आसान कैच छोड़ा तो सभी हैरान रह गए.

Video: शख्स ने जगलिंग करते हुए सॉल्व किए 3 Rubik Puzzle, ट्विटर पर लोगों ने पूछा- ''यह कैसा जादू है''?

जोफरा आर्चर ने केन विलियमसन को नकल गेंद डाली, जिस पर उन्होंने मिड विकेट पर शॉट खेला. जो डेनली मिडविकेट पर खड़े थे, उनके हाथ में बहुत ही आसान कैच आया, जिसको उन्होंने छोड़ दिया. जिसको देखकर जोफरा आर्चर भी गुस्सा गए. किसी को विश्वास नहीं था कि जो इतना आसान कैच छोड़ देंगे.

'दंगल गर्ल' बबीता फोगाट ने 8 फेरे लेकर रचाई शादी, मेहमानों को खाने में दिया देशी घी का हलवा, देखें Wedding Album

देखें Video:

Test match up for grabs and Joe #Denly does this



Have you ever seen a worse drop catch? #NZvENGpic.twitter.com/appDbqDJ29