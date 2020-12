NZ Vs Pak: अजीबोगरीब तरह से 'डांस' करने लगा पाकिस्तानी बल्लेबाज, देखता रह गया फील्डर - देखें Video

पांचवें दिन चाय काल के बाद मोहम्मद रिजवान और फवाद आलम फिर बल्लेबाजी करने उतरे. यह सेशन काफी महत्वपूर्ण था. क्योंकि इस सेशन में उनको विकेट बचाने के साथ-साथ रन भी बनाने थे. जैसे ही रिजवान क्रीज पर उतरे तो वो कॉन्फिडेंट दिखे. वो क्रीज पर वॉर्म अप करते दिखे. वो फील्डर के पास पहुंचे और उछलने लगे. उनके देख फील्डर भी हंस पड़ा.

Another pure gold. This time from Rizwan. Not sure what he was doing but he was probably thinking, this is my crease, I can do that. Making his stay at crease fun.#PAKvNZ#NZvPAK



