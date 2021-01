NZ Vs Pak: केन विलियमसन ने जड़ी 2021 की पहली डबल सेंचुरी, ऐसे की पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुनाई - देखें Video

डबल सेंचुरी बनाने के लिए उन्होंने 24 चौके जड़े. तीसरे दिन उन्होंने 8वीं बार 150 रन बनाए. न्यूजीलैंड की ओर से 7000 टेस्ट रनों का आंकड़ा पार करने वाले विलियमसन महज तीसरे बल्लेबाज हैं. उनसे पहले रोस टेलर और पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ऐसा कर चुके हैं.

Kane Williamson goes to 150 for the eighth time in Test cricket.



Run. Machine.



This is a masterclass on BT Sport 3 pic.twitter.com/a0sACwQ0va — Cricket on BT Sport (@btsportcricket) January 4, 2021

उसके बाद भी उन्होंने पारी को जारी रखा और अपने स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया. न्यूजीलैंड फिलहाल 200 रन से ज्यादा के लीड पर है. सोशल मीडिया पर उनकी पारी की हाईलाइट्स काफी वायरल हो रही है. उन्होंने शानदार अंदाज में पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुनाई की.

Meanwhile, in New Zealand...



Kane Williamson will resume on 112* in Christchurch



BT Sport 3 HD | 9.30pmpic.twitter.com/s4Yqzl5AKr — Cricket on BT Sport (@btsportcricket) January 4, 2021

Sound on for Kane Williamson. Send tweet.







The partnership goes past 300. This is truly special. pic.twitter.com/zWeFRi4A5p — Cricket on BT Sport (@btsportcricket) January 4, 2021

उसके बाद भी उन्होंने पारी को जारी रखा और अपने स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया. न्यूजीलैंड फिलहाल 200 रन से ज्यादा के लीड पर है. सोशल मीडिया पर उनकी पारी की हाईलाइट्स काफी वायरल हो रही है. उन्होंने शानदार अंदाज में पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुनाई की.