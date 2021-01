NZ Vs Pak: काइल जैमीसन ने रहस्यमयी अंदाज में मारा बोल्ड, देखता रह गया पाकिस्तानी कप्तान - देखें Video

दूसरी ईनिंग में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने पाकिस्तान को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया था. पाकिस्तान 98 रन पर ही 5 विकेट खो चुका था. लेकिन पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान क्रीज पर टिके हुए थे. जैमीसन ने रिजवान को रहस्यमयी गेंद डाली. जिसको वो समझ नहीं पाए. बॉल सीधे स्टम्प्स पर जाकर लगी. आउट होने के बाद वो हैरानी से विकेट की तरफ देखने लगे.

देखें Video:

Outrageously good bowling by Kyle Jamieson and he has 10-fa!



Tune in live #NZvPAK#InsideEdgepic.twitter.com/8vOZN2IFpo