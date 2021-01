NZ Vs Pak: स्लिप पर पाकिस्तानी खिलाड़ी ने अजीबोगरीब तरह से लपका कैच, पहले ने छोड़ा तो दूसरे ने कूदकर पकड़ा - देखें Video

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 297 रन बनाए. न्यूजीलैंड फिर बल्लेबाजी करने उतरी. फहीम अशरफ ने सबसे पहले टॉम ब्लनडेन को 16 रन पर आउट किया. फिर तुरंत बाद शाहीन शाह अफरीदी ने टॉम लाथम को शिकार बनाया. टॉम लाथम ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद एज लेकर स्लिप पर चली गई. शान मसूद ने कैच लेने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए. बॉल जैसे ही उनके हाथ से छूटी तो हारिस सोहेल ने पीछे से लपक लिया.

What has happened here?!



Tom Latham falls to what can only be described as an outstanding display of reflexes by Haris Sohail.



