NZ Vs Pak: न्यूजीलैंड के फैन ने स्टेडियम में पाकिस्तान की फील्डिंग का उड़ाया मजाक, तो भारतीयों ने ऐसे किया Troll

एक व्हाइटबोर्ड और एक मार्कर पेन के साथ क्रिकेट प्रशंसक ने पाकिस्तानी पक्ष द्वारा की गई सभी गलतियों को गिराए गए कैच, मिसफिल्ड, खराब थ्रो, डीआरएस के खराब उपयोग के तहत वर्गीकृत किया. जल्द ही, उन्होंने न केवल स्टेडियम में कैमरा क्रू का ध्यान आकर्षित किया और कमेंटेटरों द्वारा भी स्वीकार किया गया. बोर्ड के साथ उनके स्क्रीनशॉट ने सोशल मीडिया पर भी तूफान ला दिया.

क्रिकेट फैन की फोटो वायरल हो गई, जिससे नेटिज़न्स हंसी के साथ टिप्पणी करने पर बहुत से उनकी प्रशंसा करने लगे, और यहां तक ​​कि पाकिस्तानी प्रशंसकों ने भी बुरा नहीं माना. कई लोग उससे जुड़ गए और पीसीबी को उन्हें टीम का अगला कोच बनाने के लिए कहा इंडियन क्रिकेट फैन्स ने भी ट्रोलिंग में हिस्सा लिया.

Epic Cholo ye v thik he.. https://t.co/fYf9IzHqZs — Amit Chand (@amitchand1997) December 29, 2020

@ICC this how future scoreboard in all ICC matches should look in future..! https://t.co/ts7q2L0D1j — JS (@jshankar16) December 28, 2020