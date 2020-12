NZ Vs WI: अंपायर ने दिया आउट, तो मचा बवाल, आप ही बताएं Out है या Not-Out? - देखें Video

वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी में यह घटना हुई, दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने आउट किया. कैंपबेल ने ट्रेंट बोल्ट की डिलीवरी कैंपबेल ने शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन बॉल एज लेकर स्लिप में चली गई. जहां टॉम लैथम ने दूसरी स्लिप में कैच पकड़ लिया. यह स्पष्ट नहीं था कि पकड़ा गया कैच पूरी तरह से साफ था या नही.

ऑन-फील्ड अंपायर क्रिस गफ्नेय और वेन नाइट्स ने सॉफ्ट सिग्नल आउट देकर थर्ड अंपायर की तरफ फैसला भेजा. थर्ड अंपायर ने रीप्ले में देखा कि लीथम के नीचे झुककर कैच पकड़ा. लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि गेंद का एक हिस्सा लाथम के हाथों में जाने से ठीक पहले घास को छू रहा था या नहीं.

इसके अंत में, टीवी अंपायर क्रिस ब्राउन को निर्णय को उलटने के लिए निर्णायक सबूत नहीं मिले, और ऑन-फील्ड अंपायरों की कॉल को बरकरार रखा गया.

वीडियो देखकर आप ही बताएं Out है या Not-Out?

CONTROVERSY!



What's your decision?



It's in the book. Watch it live #NZvWI#InsideEdgepic.twitter.com/qT3IKEThW2