NZ Vs WI: 46 गेंद पर शतक जड़ने के बाद खिलाड़ी ने हवा में उड़कर लिया ऐसा कैच, देखता रह गया बल्लेबाज - देखें Video

पहले बल्लेबाजी करते हुए ग्लेन फिलिप्स ने सबसे पहले 51 गेंद पर 108 रन की धमाकेदार पारी खेली. उन्होंने पारी में 8 छक्के और 10 चौके जमाए. उनकी बदौलत न्यूजीलैंड 238 रन बनाने में कामयाब रहा. उसके बाद उन्होंने शानदार फील्डिंग भी दिखाई. उन्होंने सबसे पहले आंद्रे फ्लेचर को रन आउट किया. फिर काइल मेयर्स का शानदार कैच पकड़ा. जिम्मी नीशम की गेंद पर काइल मेयर्स ने छक्के के लिए शॉट खेला, बाउंड्री पर हवा में उड़कर ग्लेन फिलिप्स ने कैच पकड़ लिया. देखकर बल्लेबाज भी हैरान रह गया.

देखें Video:

A few tasty replays of that Glenn Phillips catch #NZvWI



Enjoy this kind of content? Head to https://t.co/MOtu00DC92 and get scrolling pic.twitter.com/F9J64fNELT