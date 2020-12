NZ vs WI: जेसन होल्डर ने हवा में उड़कर एक हाथ से पकड़ा स्टनिंग कैच, देखता रह गया बल्लेबाज - देखें Video

NZ Vs WI 2nd Test: होल्डर ने हवा में उड़कर एक हाथ से पकड़ा स्टनिंग कैच, देखता रह गया बल्लेबाज - देखें Video

New Zealand Vs West Indies: न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट (NZ Vs WI 2nd Test) मुकाबला वेलिंगटन में खेला जा रहा है. वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. न्यूजीलैंड के लिए शानदार शुरुआत रही. वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की. वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शेनॉन गेबरियल (Shannon Gabriel) ने शानदार अंदाज में 3 विकेट झटके. उन्होंने टॉम ब्लनडेल, विल यंग और रॉस टेलर को चलता किया. विल यंग (Will Young) का विकेट लेने में कप्तान जेसन होल्डर (Jason Holder) का बड़ा हाथ रहा. उन्होंने हवा में उड़कर शानदार अंदाज में एक हाथ से कैच लपका. सोशल मीडिया (Social Media) पर वीडियो काफी तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है.