Odd-Even Returns: ऑड-ईवन से फिर 'दुखी' दिल्लीवासी, बना डाले ऐसे Memes

दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शुक्रवार को ऐलान कर दिया है कि दीवाली के बाद 4 से 15 नवंबर तक के बीच ऑड-ईवन फॉर्मूला (Odd-Even Formula) लागू कर दिया जाएगा. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने प्रदूषण कम करने के लिए 7 प्वाइंट ऐक्शन प्वाइंट तैयार किया है. केजरीवाल ने कहा कि जाड़े के दौरान पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के उच्च स्तर से निपटने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: तैयार हो जाएं दिल्लीवासी! Odd-Even के वक्त सड़क पर इन 10 चीजों का जरूर रखें ध्यान

इस योजना के तहत एक दिन ऐसे वाहन चलेंगे जिनकी नम्बर प्लेट के नम्बरों की आखिरी संख्या ऑड होगी. अगले दिन वह वाहन चलेंगे जिनकी नम्बर प्लेट के नम्बरों की आखिरी संख्या ईवन होगी. दिल्ली में पहले भी ये नियम आ चुका है. ट्विटर पर #OddEven टॉप ट्रेंड कर रहा है. यूजर्स इस फैसले के बाद दुखी हैं. उन्होंने अपने रिएक्शंस दिए जो काफी वायरल हो रहे हैं. ऑड-ईवन पर कई मीम्स (Odd-Even Memes) भी बनाए गए हैं.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में फिर लौटा ऑड-ईवन (Odd-Even) का नियम, पढ़ें प्रदूषण कम करने के लिए सीएम केजरीवाल का 7 प्वाइंट फॉर्मूला

Odd-Even Twitter Reactions, Jokes And Memes:

#OddEven is again back in Delhi

Meanwhile Delhite to kejriwal - pic.twitter.com/hQjlW8UVKw — Subham (@subhsays) September 13, 2019

#OddEven to be back in Delhi again



Delhites : pic.twitter.com/b3EQSlJE5d — Tweetera (@DoctorrSays) September 13, 2019

Delhites recalculating Traffic Fines after #oddeven is getting launched pic.twitter.com/VVKwxCO9nU — Bahut Scope hai (@Bahut_Scope_Hai) September 13, 2019

ऑड-ईवन के नियम व दिशा-निर्देश

1. दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ओड इवन चलेगा. ऑड-ईवन का मतलब होता है कि ऑड (विषम- 1,3,5,7,9) तारीख को ऑड नंबर की कार और ईवन (सम संख्या - 2,4,6,8,0) तारीख को इवन नंबर की कार चलेगी.

2. आपके कार नंबर का आखिरी डिजिट ऑड-ईवन में देखा जाता है.

3. ऑड-ईवन केवल निजी कारों पर लागू होता है.

4. दो-पहिया वाहन ऑड-ईवन में शामिल नहीं होते.

5. ऑड-ईवन सोमवार से शनिवार तक लागू होता है, जबकि रविवार छुट्टी होती है.

6. ऑड-ईवन दिशा-निर्देश में महिलाओं को इसमें छूट दी जाती है.

7. कार में स्कूली बच्चे होने पर भी ऑड-ईवन में छूट होती है.

8. ऑड-ईवन कमर्शियल गाड़ियों पर ओड इवन लागू नहीं होता.

9. ऑड-ईवन सीएनजी कार पर लागू नहीं होता.

10. हालांकि कमर्शियल कार जैसे ओला-ऊबर पर ऑड इवन नियम लागू नहीं होता, लेकिन सीएम केजरीवाल ने कहा है कि ओला-ऊबर की मनमानी पर भी लगाम लगाएंगे.