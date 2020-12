ओडिशा की कक्षा 3 की छात्रा ने इकट्ठा किए विभिन्न देशों के 5,000 से अधिक माचिस के डब्बे

बेटी को न्याय नहीं मिलने से नाराज दंपति ने ओडिशा विधानसभा के सामने किया आत्मदाह का प्रयास

इस लड़की का नाम दिव्यांशी है. इसने अब तक विभिन्न देशों के 5,000 से अधिक माचिस के डब्बे इक्ट्ठा किए हैं. बता दें, कि दिव्यांशी के कलेक्शन में भारत के अलावा भी कई अलग-अलग देशों के माचिस के डब्बे हैं. हालांकि, दिव्यांशी कभी विदेश नहीं गई है. उसने बताया, कि वो अक्सर अपने रिश्तेदारों से कहती है कि जब भी वे विदेश जाएं तो उसके लिए माचिस का एक डब्बा लाएं. दिव्यांशी के पास फिलहाल नेपाल, पोलैंड, भूटान, जापान, बांग्लादेश सहित दुनिया भर के विभिन्न देशों से माचिस हैं.

Bhubaneswar: Dibyanshi, a class three student has collected over 5,000 matchboxes from different countries.



She says,"My father is wildlife photographer & travels a lot. I also ask my relatives to bring matchboxes for me. I've organized them according to various themes." (18.12) pic.twitter.com/0Pxn0B9UjR