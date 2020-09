आराम कर रहा था मगरमच्छ, तभी पेड़ से गिरा केकड़ा, खाते ही हुआ ऐसा हाल - देखें Video

इंसानों को भी केकड़े को खाने में काफी परेशानी होती है. लोगों को डर रहता है कि कहीं अंदर जाकर केकड़े के काटे न चुभ जाएं. मगरमच्छ ने जब जिंदा केकड़ा मुंह में लिया तो वो भी तड़प गया. केकड़े ने जब बचाने के लिए उसे काट लिया. फिर मगरमच्छ केकड़े को खा गया. इस वीडियो को ओडिशा का बताया जा रहा है.

रेगिनाल्ड रॉयस्टन ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'सिर्फ इंसानों को ही नहीं, मगरमच्छ को भी केकड़ों को खाने में समस्या होती है. इस मगरमच्छ का नाम होली है, जो ओडिशा में रहती है.'

देखें Video:

It's not just humans..Crocs too face problems snacking on a Crab..Here's Molly from Odisha. pic.twitter.com/Yhkc7E4sMX