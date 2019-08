VIDEO: देखा गया दुर्लभ सांप, हवा में उड़कर करता है शिकार

ओडिशा के भुवनेश्वर में कुछ ऐसा देखा गया जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. एक दुर्लभ प्रकार का सांप देखा गया, जो उड़ सकता है. ये एक शख्स के पास था, जो पैसे कमाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है. वो लोगों को दिखाकर पैसे मांगता था. वन विभाग को इस बात का पता चला तो उन्होंने सांप को जंगल में छोड़ने का फैसला लिया.

भुवनेश्वर के वन विभाग के अधिकारी ने बताया- 'सांप को पास रखना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध है. हम जांच कर रहे हैं और जंगल में सांप को छोड़ देंगे.' वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार, जंगली जानवरों के कब्जे, व्यापार और वाणिज्य से संबंधित अपराध करने पर लंबी सजा और भारी जुर्माना लगता है.

#WATCH Odisha: A flying snake was seized from possession of a man in Bhubaneswar today. He used to earn his livelihood by displaying the snake to public. City forest division incharge says "It's offence under Wildlife Protection Act.We're investigating.We'll release it in forest" pic.twitter.com/wf8fHuRcNx