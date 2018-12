घर के अंदर छिपा बैठा था 19 फीट का कोबरा, झुककर देखा तो उड़ गए होश, देखें VIDEO

Mayurbhanj: A 19-feet long King cobra was rescued from a house in Balipal village yesterday. It was later released into the forests. #Odisha pic.twitter.com/8rpM1FugFv

उड़ीसा (Odisha) के मयूभंज (Mayurbhanj) जिले के एक जंगल में एक शख्स के घर 19 फीट का कोबरा मिला. घर के मालिक ने जब झुककर देखा तो उसके होश उड़ गए. बालीपाल गांव (Balipal village) के रूहिया सिंह जब घर के अंदर बेड पर लेटे थे तो उनको नीचे छिपा हुआ सांप दिखाई दिया. वो तुरंत घर के बाहर निकले और गांव के लोगों को बुला लिया. जिसके बाद सांप को बाहर निकालने की कोशिश शुरू हो गई.गांव के लोग इकट्ठा हुए और सरपंच को बुलाया गया. गांव के लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मदद मांगी. रेस्क्यू टीम भी इस बड़े से कोबरा को पकड़ नहीं पा रही थी. ANI से बात करते हुए कृष्णाचंद्रा गच्चायत ने इस बात का खुलासा किया. कृष्णाचंद्रा ने कहा- हम उसे पकड़ नहीं पा रहे थे. ऐसे में गांव के लोगों ने उसे मारने का फैसला लिया. जिसके लिए वो तैयार भी हो चुके थे. जिसके बाद हमने हिम्मत दिखाई और उसको पकड़ा.

#WATCH: Krushna Chandra Gacchayat, says,"I got a call that a snake has entered a house. As I reached there I was shocked to see such a big King Cobra, it was more than 19 feet. People were shocked and ready to kill it. I rescued the snake and released it in the jungle." pic.twitter.com/WysEUzz4oZ