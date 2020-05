खाने की तलाश में घर में घुसा भूखा दोमुंहा सांप, लोगों ने देखा और फिर... देखें दुर्लभ Video

द मिरर की खबर के मुताबिक, दो मुंह वाला सांप जहरीला नहीं होता है. दो मुंह वाले सांप की चार आंखें, दो जुबान होती हैं. लेकिन बॉडी एक ही होती है. दोनों सिर एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं - जिसका अर्थ यह भी है कि उन्हें भोजन के लिए लड़ते हुए देखा गया था.

सांप का एक वीडियो साझा करते हुए सुशांत नंदा ने लिखा, "ओडिशा के क्योंझर जिले के देहानिकोटे फॉरेस्ट रेंज के एक घर से दो मुंह वाले दुर्लभ वॉल्फ स्नेक को बचाया गया." उन्होंने कहा कि रेस्क्यू करने के बाद सांप को जंगल में छोड़ दिया गया है.

A rare wolf snake with two fully formed heads was rescued from a house in the Dehnkikote Forrest range of Keonjhar district in Odisha.

द मिरर की खबर के अनुसार, फोटोग्राफर राकेश मोहलिक ने कहा, 'दोनों में से एक थोड़ा ज्यादा विकसित है और दोनों ही खाने पर लड़ने के लिए जाने जाते हैं.' राकेश मोहलिक ने ही इन सांप को देखा था. उन्होंने कहा कि दोनों सिर स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, ऐसे में इस सांप का जंगल में रहना मुश्किल होगा.