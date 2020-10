अंकल ने सांड को बेवजह मारा पीछे से डंडा, तो जानवर ने गुस्से में लिया ऐसा बदला - देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे सांड शांति से खड़ा था. तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और उसने पीछे से उसको डंडा मार दिया. डंडा पड़ने के बाद सांड गुस्सा गया और उसकी तरफ पलटा. वो भागते हुए शख्स के पास गया और सींग से उसको हवा में उछाल दिया और उसको जमीन पर गिरा दिया. जब तक शख्स खड़ा हो पाता, तब तक सांड दूर निकल गया था.

देखें Viral Video:

सीसीटीवी के टाइम स्टैम्प को देखें तो यह वीडियो 26 सितंबर का बताया जा रहा है. ट्विटर पर इस वीडियो को 8 अक्टूबर को शेयर किया गया है, जिसके अब तक 45 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 200 से ज्यादा लाइक्स और कई रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोग इस वीडियो को देखकर हंस-हंसकर लोट-पोट हो गए. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं....

Aaya bail mujhe maar. . . Very apt for this hindi saying. .