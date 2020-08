सिर पर दूध का गिलास रखकर तैरी ओलिम्पिक चैम्पियन, नहीं छलकी एक भी बूंद - देखें Viral Video

सोमवार को, लेडेकी ने खुद के सिर पर संतुलित एक गिलास चॉकलेट दूध के साथ पूल की एक लंबाई तैरते हुए एक वीडियो पोस्ट किया. उन्होंने इस तरह स्वीमिंग की, कि दूध की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी, जिसको देखकर ट्विटर यूजर्स प्रभावित हो गए. उन्होंने सिर पर दूध से भरा गिलास रखकर एक छोर से दूसरे छोर की दूरी तय की. उनका वीडियो 2.7 मिलियन बार देखा जा चुका है और हज़ारों चौंका देने वाले कमेंट आए हैं.

इनसाइडर के अनुसार, लेडेकी ने एक नए "गॉट मिल्क?" के हिस्से के रूप में इस स्टंट का प्रदर्शन किया. ट्विटर और इंस्टाग्राम पर क्लिप को साझा करते हुए लेडेकी ने इसे अपने करियर के "संभवतः सबसे अच्छे स्वामियों में से एक" कहा. यूएसए टुडे के अनुसार, उन्होंने इंस्टाग्राम कहानियों पर समझाया कि उन्हें अपनी मुद्रा बनाए रखने के लिए अविश्वसनीय ताकत मिली. उन्होंने कहा, 'मैं अपने कोर को बहुत मुश्किल से रोक रही थी क्योंकि मैं हिल नहीं सकती. मुझे उस वक्त स्टिल रहना था.'

Possibly one of the best swims of my career! (~open for debate~)

What can you do without spilling a drop?! Check out the #gotmilkchallenge on TikTok. #gotmilk#adpic.twitter.com/F05UzvaqCo — Katie Ledecky (@katieledecky) August 3, 2020

इस वीडियो को उन्होंने 3 अगस्त को ट्विटर पर शेयर किया था, जिसके अब तक 2.8 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 24 हजार से ज्यादा लाइक्स और 5 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट हो चुके हैं. लोगों को उनका स्टंट खूब पसंद आया. उन्होंने ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दिए...

