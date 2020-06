क्वारंटाइन सेंटर में बेड के पास लोग खेलते दिखे क्रिकेट, उमर अब्दुल्ला ने दिया ऐसा रिएक्शन - देखें Video

वीडियो शेयर करते हुए उमर अब्दुल्ला ने लिखा, 'अगर जगह मिलेगा तो खेलेंगे. क्वारंटाइन टाइम पास' उन्होंने यह नहीं बताया कि ये वीडियो कहां और कब का है.

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि कमरे में खाली जगह पर एक शख्स मास्क पहने बल्लेबाजी कर रहा है और कई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं. कैमरे को थोड़ा घुमाने पर पता चला कि ये क्वारंटाइन सेंटर है. पास में बेड लगे हैं और वहां लोग आराम कर रहे हैं.

देखें Video:

Have space, will play. Quarantine time pass. pic.twitter.com/2rYZFUrGVl — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) June 10, 2020

इस वीडियो के अब तक 1 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 5 हजार से ज्यादा लाइक्स और 400 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं.

True example of not letting your shoulders drop even when you are put through toughest challenges.... — Eshan Gupta (@gupta13_eshan) June 10, 2020

I am sorry but does not look like a great idea.. It's a quarantine center and some patients may just feel like lying down and some peace...this actually looks disturbing... Really and figuratively — Abbas Katwarawala (@KSAbby) June 10, 2020

Good for positivity. But they are creating disturbance to the other people lying on bed. — Anurag Naidu (@anuragconnect) June 10, 2020

पिछले महीने, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने कहा था कि घरेलू उड़ानों में सभी इनबाउंड यात्रियों को अनिवार्य COVID-19 परीक्षण और प्रशासनिक संगरोध से गुजरना होगा, जब तक कि उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती. श्रीनगर के उपायुक्त शाहिद चौधरी ने कहा कि यात्रियों को आने के 24 घंटों के भीतर अपनी परीक्षण रिपोर्ट मिल रही है और नकारात्मक परीक्षण करने पर क्वारंटाइन सेंटर से राहत मिल रही है.