न्यू ईयर आते ही WhatsApp ने दिया 'धोखा', लोग बोले- ''आधार से लिंक कराना पड़ेगा क्या...''

खास बातें न्यू ईयर आते ही वाट्सऐप हुआ डाउन, लोगों ने ट्विटर पर निकाली भड़ास. रात 12 बजे के बाद करीब 1 घंटे तक बंद रहा वाट्सऐप. ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा #whatsappdown.

WhatsApp seems to have had a rough entry in 2018 #WhatsAppDownpic.twitter.com/4f3mOQXf7F — Mark (@MarkMC90) December 31, 2017

2 Minutes Of Silence For Those People Who Uninstall And Reinstall Whatsapp#whatsappdown#WhatsApppic.twitter.com/46ZprA5b91 — Prabhas (@Hvnreddy) December 31, 2017

#whatsappdown on twitter remind me of those day jab gali mai nikal ke check krte the kya sirf meri he ghar ki light gyi hai ? — Shubham Patel (@CodeKrafter) December 31, 2017

आज कल वाट्सऐप हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हो गया है. छोटी से छोटी चीजें वाट्सऐप से की जा सकती हैं. भारत में इसका उपयोग हर वर्ग के लोग करते हैं. चाहें वो बच्चे हों या फिर बुजुर्ग. सभी को न्यू ईयर का बेसबरी से इंतजार था. 12 बजते ही लोग अपने दोस्तों और परिवार वालों को मैसेज भेजना चाह रहे थे. जैसे ही लोगों ने वाट्सऐप से मैसेज भेजा तो सेंड नहीं हुआ. ऐसे में लोग धोखा जैसा महसूस करने लगे. 5 मिनट के लिए भी नहीं बल्कि वाट्सऐप पूरे 1 घंटे तक डाउन रहा. पूरी दुनिया में वाट्सऐप बंद रहा. भारत में भी इसका असर देखा गया. भारत में 200 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. ट्विटर पर लोगों ने वाट्सऐप को खूब ट्रोल किया और #whatsappdown टॉप ट्रेंड करने लगा.वाट्सऐप डाउन होते ही ट्विटर पर #whatsappdown टॉप ट्रेंड करने लगा. लोगों ने ट्विटर के जरिए जमकर भड़ास निकाली. कई लोगों ने कहा कि ''क्या हम 2017 के साथ-साथ वाट्सऐप को भी पीछे छोड़कर जा रहे हैं क्या?'' लोगों ने कई ट्वीट्स किए और मजे लिए. कई लोगों ने तो वाट्सऐप को अनइंस्टॉल कर वापस इंस्टॉल किया. उन्हें लग रहा था कि फोन में ही कोई दिक्कत है.