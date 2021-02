बर्फ में इंसान दौड़ रहा है या जानवर? भ्रम पैदा कर देने वाली Photo हुई इंटरनेट पर वायरल

पहली नजर में लगेगा कि एक शख्स काले रंग के वूलन कपड़े पहना हुआ है और एक बर्फ से ढके क्षेत्र में चल रहा है. हालांकि, अगर आप बारीकी से देखते हैं, तो तस्वीर बहुत स्पष्ट लगती है क्योंकि आप देखेंगे कि यह एक आदमी नहीं बल्कि एक जानवर है - संभावना में, एक भालू या एक कुत्ता है.

निकोलस थॉम्पसन ने पोस्ट के कैप्शन में कहा, 'आज रात के लिए एक ऑप्टिकल भ्रम. पहले आप एक आदमी को बर्फ में दौड़ते हुए देखते हैं .... और फिर.'

An optical illusion for tonight. First you see a man running into the snow ... and then ... pic.twitter.com/R9Lj1mlR5X — nxthompson (@nxthompson) February 4, 2021

ऑप्टिकल भ्रम 2 लाख से अधिक लाइक्स और 30,000 रीट्वीट के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. टिप्पणी अनुभाग में, लोगों ने अपने विचार और राय साझा की.

एक यूजर ने लिखा, 'मुझे नहीं पता कि वह क्या है, लेकिन यह एक आदमी नहीं है.' लोगों ने कमेंट सेक्शन में ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

I don't know what that is, but it's not a man pic.twitter.com/hkjZW9ca0s — jeremiah matthew (@faulty_puppet) February 4, 2021

I saw the man. Has to think/study for a bit to see dog. Don't assume that your visual processing is identical to everyone else's. Many things can affect it, including screen brightness. — Gayle L. McDowell (@gayle) February 4, 2021

that is definitely not a man, well at least i cant do that with my leg pic.twitter.com/AWjOHJzmiE — Carlos Conceicao ツ (@CarlosTkd_) February 4, 2021