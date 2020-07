दोस्त को बार-बार परेशान कर रहा था वनमानुष, गुस्से में उठा और ऐसे कर दी पिटाई... देखें मजेदार Video

ट्विटर पर इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा ने शेयर किया है, साथ ही कैप्शन में लिखा, 'दो भाईयों के बीच प्रैंक.' वीडियो को सेव द ऑरंगुटन ने तीन साल पहले यूट्यूब पर साझा किया था. संगठन के अनुसार, वीडियो बोर्नियो में न्यारू मेंटेंग ओरंगुटन रेस्क्यू सेंटर में रिकॉर्ड किया गया था. केंद्र अनाथ जानवरों के लिए काम करता है, जो जंगल में छोड़े जाने से पहले उनके यहां आते हैं. यहां से कौशल सीखकर वो जंगल में छोड़े जाते हैं.

देखें VIDEO:

The pranks our brothers play



Human shares at least 28 unique physical characteristics with orangutans but only 2 with chimps & 7 with gorillas. That perhaps makes them more human like & a joy to watch. pic.twitter.com/fm52Vuo1Vo