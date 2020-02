Oscar 2020: 10 साल की ये एक्ट्रेस ऑस्कर के रेड कारपेट पर अपने पर्स में Sandwich रख कर पहुंची, कहा...

हॉलीवुड का सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवॉर्ड (Oscar) का इंतजार सभी स्टार्स पूरे साल करते हैं और हमेशा की तरह इस बार भी ऑस्कर अवॉर्ड के रेड कारपेट पर कई सितारे नजर आए. हालांकि, 10 साल की एक्ट्रेस जूलिया बटर्स (Julia Butters), जिन्हें उनकी फिल्म ''वन्स अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड'' में उनके काम के लिए काफी सराहा गया, इस ईवेंट में अपने पर्स में एक सैंडविच रख कर लाईं.

दरअसल, ऑस्कर पर हमेशा ही गेस्ट को पिज्जा और पॉपकॉर्न आदि स्नैक्स मिलते हैं लेकिन कई सारे बड़े हॉलीवुड सितारों के साथ काम कर चुकी जूलिया किसी तरह का चांस नहीं लेना चाहती थी. वैराइटी.कॉम ने जब ऑस्कर के रेड कारपेट पर पहुंची जूलिया से पूछा कि उनके पर्स में क्या है तो उन्होंने कहा, ''आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन इसमें एक सैंडविच है. मैंने मेरे बैग में सैंडविच रखा है क्योंकि कई बार यहां पर जो खाना होता है वो मुझे पसंद नहीं आता''. इसके साथ ही उन्होंने अपना पर्स खोल कर उसमें रखा सैंडविच भी दिखाया.

इसके साथ ही जूलिया ने कहा, ''यह एक टर्की सैंडविच है इसलिए मैं वेगन लोगों से माफी मांगना चाहूंगी''. जूलिया ने आगे कहा, ''अच्छा है कि मैंने अपने बैग में सैंडविच रख लिया क्योंकि यहां पर पिज्जा या पॉपकोर्न कुछ भी नजर नहीं आ रहा है''. वैसे ट्विटर पर भी जूलिया के इस टर्की सैंडविच को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ''ऑस्कर में जूलिया बटर्स अपने पर्स में एक सैंडविच रख कर लेकर गईं और इस वजह से मैंने पहली बार किसी दूसरे इंसान से इतना जुड़ाव महसूस किया''. वहीं एक अन्य ने लिखा, ''अपने पर्स में सैंडविच के साथ जूलिया बटर्स अभी से ही लि‍जेंड बन गई हैं''.



Julia Butters with the sandwich in her purse. Already a legend #OscarsAllAccesspic.twitter.com/uuL0eQJsIJ — pancho (@THELORDSEB) February 10, 2020

Julia Butters brought a turkey sandwich in her purse because "I don't like some of the food here. #Oscarspic.twitter.com/sCDTr4GZYq — Amy Kaufman (@AmyKinLA) February 9, 2020

गौरतलब है कि ऑस्कर के लिए ''वन्स अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड'' को 10 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था और इनमें से दो में फिल्म को ऑस्कर मिला है.