पाकिस्तानी शख्स ने बताया शशि थरूर की तरह इंग्लिश बोलने का तरीका, थरूर का रिएक्शन देख मुरीद हो गया पाकिस्तान - देखें Video

अकबर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'शशि थरूर की तरह अंग्रेजी कैसे बोलें.' साथ ही उन्होंने हैशटेग में थरूर द्वारा बोले गए अंग्रेजी शब्द भी जोड़े. उन्होंने तीन स्टेप्स बताए, जिससे लोग उनकी तरह फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकते हैं. इस क्लिप को देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे.

देखें Video:

वीडियो की शुरुआत अकबर ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की एक कॉपी को जूसर में डाला और उसको मिक्सर में चला दिया और फिर उसे पी लिया. फिर वो एक सोफे पर बैठे. जहां उन्होंने दो ड्रिप चढ़ाई थीं. एक ड्रिप लैपटॉप से जुड़ा है, जिसमें शशि थरूर का वीडियो चल रहा है. वहीं दूसरा ड्रिप इंसुलीन बॉटल से लगा है, जिसको उन्होंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बताया है. तीसरे स्टेप में वो डिक्शनरी को कूटनी में डालते हैं. कूटकर वो पाउंडर बनाते हैं और सूंघते हैं.

जैसे ही वह कदमों को पूरा करता है, दृश्य बदल जाता है और अकबर शशि थरूर की तरह बोलने लगते हैं. मजेदार बात यह है कि वह वास्तव में राजनेता के वायरल भाषणों का लिप-सिंकिंग है. शशि थरूर की जब अंग्रेजी बोलते हैं तो लोग हैरान रह जाते हैं. उन्होंने कई ऐसे शब्द बोले हैं, जिसे लोगों ने जीवन में कभी नहीं सुना. जैसे - Farrago और Floccinaucinihilipilification.

इस वीडियो पर शशि थरूर ने भी रिएक्शन दिया है. वीडियो रि-ट्वीट करते हुए थरूर ने लिखा, 'अगला प्रधानमंत्री इमरान खान पर प्लीज.'

ट्विटर पर इस वीडियो को 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. शशि थरूर के रिएक्शन को भी काफी पसंद किया जा रहा है. पाकिस्तानी यूजर्स ने उनके कमेंट को शानदार बताया है और उनकी खूब तारीफ की है.

Sir @ImranKhanPTI ki English asaani sa samjh aa jatii haii---Laikin ap ki aik video 15 din muslsal daikhi tab bhi samjh main nahin ii, bad main usi ko parha google pa — Wajid Ehsaas (@WAJIDEHSAAS) February 27, 2021





Thank you Shashi for sharing ,why English is great issue in India & Pakistan I don't get this — Ramsha Fatima (@WorldRoundMe) February 27, 2021

Thankyou so much I was looking for the same recipe — Nancy (@MissHarley2105) February 27, 2021