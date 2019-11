भारत-पाकिस्तान (IND-PAK) के बीच भले ही सियासी तनाव कितना ही क्यों न हो पर एक चीज़ है जो दोनों ही मुल्कों के लोगों को आपस में जोड़ती है और वो है क्रिकेट को लेकर प्यार. खेल के मैदान पर भले ही दोनों टीमों और उनके फैन्स के बीच मुकाबला रहता हो लेकिन कई मौकों पर फैन्स ने ये साबित किया है कि उनके लिए क्रिकेट के प्रति समर्पण से बढ़कर कुछ नहीं है. ऐसा ही दिल को छू जाने वाला एक किस्सा कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रलिया में सामने आया.

कंमेंटेटर एलिशन मिशेल (Alison Mitchell) ने मैच के दौरान कंमेंटरी करते वक्त ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन (Mitchell Johnson) को यह किस्सा सुनाया. एलिशन के मुताबिक उनको एक भारतीय कैब ड्राइवर ने बताया कि उसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने डिनर का निमंत्रण दिया था. दरअसल, जब कैब ड्राइवर ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से किराया लेने से मना कर दिया तो पाक टीम ने ड्राइवर को साथ में डिनर करने के लिए आमंत्रित किया और पाकिस्तानी टीम जिस होटल में ठहरी हुई थी उस होटल में ड्राइवर को बुलाया गया था.

????????️???? The heartwearming story of the Indian taxi driver and five @TheRealPCB players.



????????@AlisonMitchell tells Mitchell Johnson about it on Commentator Cam. ????????️ #AUSvPAK



Listen live ???????? ABC Radio / Grandstand digital / ABC Listen app — https://t.co/dhH8gmo5FZpic.twitter.com/qdwsK83F7X