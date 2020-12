NZ Vs Pak: अजीबोगरीब तरह से बल्लेबाजी करता दिखा पाकिस्तानी बल्लेबाज, ऐसे ठोक डाला शतक - देखें Video

Pak Shaheens Vs NZ A: अजीब तरह से बल्लेबाजी करता दिखा पाक बल्लेबाज, ऐसे ठोका शतक - देखें Video

New Zealand Vs Pakistan: न्यूजीलैंड और पाकिस्तान (NZ Vs Pak) के बीच टी-20 सीरीज खेली जा रही है. इसके बाद दोनों टीमें दो मैच की टेस्ट सीरीज खेलेंगी. पाकिस्तान टी-20 सीरीज गंवा चुकी है. लेकिन उनके पास टेस्ट में वापसी करने का सुनहरा मौका है. पहला टेस्ट मुकाबला 26 दिसंबर से खेला जाएगा. उससे पहले पाकिस्तान शाहीन्स और न्यूजीलैंड-ए टीम (Pak Shaheens Vs NZ A) के बीच प्रैक्टिस मुकाबला खेला गया, जहां पाकिस्तानी बल्लेबाज फवाद आलम (Fawad Alam) ने बड़ी ही अजीब तरह से बल्लेबाजी की. अजीब बैटिंग स्टांस (Unusual Batting Stance) लेकर उन्होंने सभी को हैरान कर दिया. इसी स्टांस के साथ उन्होंने शतक ठोक डाला. सोशल मीडिया (Social Media) पर वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है.