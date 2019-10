पाकिस्तान हारा टी20 सीरीज तो फूटा लोगों का गुस्सा, कप्तान के पोस्टर पर मारे लात-घूंसे, देखें VIDEO

श्रीलंका ने पाकिस्तान (Pakistan vs Sri Lanka) को उसी के घर में टी20 सीरीज में मात दी. उन्होंने 3-0 से सीरीज अपने नाम की. श्रीलंका ने पहली बार 3-0 से टी-20 सीरीज जीती है. पाकिस्तान टी-20 की नंबर वन टीम है. ऐसे में श्रीलंका ने उसे उसी के घर में हराया, जिससे पाकिस्तानी क्रिकेट फैन्स काफी नाराज हैं. किसी को उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान नंबर 8 की टीम से ऐसे हारेगी. सीरीज हारने के बाद फैन्स ने जमकर गुस्सा उतारा. एक फैन ने पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) के पोस्ट पर खूब लात-घूंसे मारे. वो तब तक मारता रहा जब तक पोस्टर फट नहीं गया.

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी कप्तान सरफराज (Pak Captain Sarfaraz Ahmed) के कट-आउट को एक फैन लात-घूंसे मार रहा है. इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है. लोग सरफराज की खूब आलोचना कर रहे हैं.

देखें VIDEO:

A fan not happy with Sarfaraz Ahmed after the 3-0 loss to Sri Lanka #PAKvSL#Cricketpic.twitter.com/S6Biri8z4f