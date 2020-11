Pak vs Zim: Live मैच में कैमरामैन ने दिखाईं घर की छत पर बैठी महिलाएं, लोग बोले - 'जरूरी था क्या...'

Pak Vs Zim 3rd ODI: Live मैच में कैमरामैन ने दिखाईं घर की छत पर बैठीं महिलाएं, लोग बोले- 'यह जरूरी था क्या...'

Pakistan Vs Zimbabwe: पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा वनडे (Pak Vs Zim 3rd ODI) मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) में खेला गया. जिम्बाब्वे (Zimbabwe) ने पाकिस्तान (Pakistan) को सुपर ओवर (Super Over) में हरा दिया. मैच ड्रॉ होने के बाद सुपर ओवर खेला गया, जहां पाकिस्तान सिर्फ दो रन ही बना सका, जिसको जिम्बाब्वे ने आसानी से हासिल कर लिया. पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारी, तो फैन्स ने ट्विटर पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ट्रोल करना शुरू कर दिया. लेकिन इस मैच से ज्यादा कैमरामैन (Cameraman) की चर्चा हो रही है. उन्होंने मैच के दौरान छत पर बैठीं महिलाओं (Cameraman Shows Womans Sitting On Terrace) को दिखाया, तो फैन्स ने कैमरामैन को ही ट्रोल (Troll) कर दिया.