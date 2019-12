एमएस धोनी के साथ फोटो डालकर बुरे फंसे शोएब मलिक, लोगों ने उड़ाया मजाक, बोले- 'ये भूल गए क्या...'

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और सानिया मिर्जा के पति शोएब मलिक (Shoaib Malik) ने क्रिसमस (Christmas) पर एक बधाई ट्वीट किया. जिसको लेकर भारतीय क्रिकेट फैन्स में काफी गुस्सा है. शोएब मलिक ने एमएस धोनी के साथ फोटो शेयर की. तस्वीर में धोनी स्टम्प्स के पास खड़े हैं और शोएब मलिक जश्न मना रहे हैं. मलिक ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''क्रिसमस की शुभकामनाएं दोस्तों और 25 दिसंबर की बधाई.'' तस्वीर देखकर भारतीय क्रिकेट फैन्स भड़क गए.

Merry Christmas dosto and a very happy 25th December pic.twitter.com/imtosyKgJU

बता दें, ये तस्वीर 25 दिसंबर 2012 की है, भारत और पाकिस्तान के बीच बेंगलुरु में टी-20 मुकाबला खेला गया था. ये मैच पाकिस्तान 5 विकेट से जीत गया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 133 रन बनाए थे. मैच में शोएब मलिक ने नाबाद 57 रन की पारी खेलकर मैच जिताया था. इंडियंस फैन्स को शोएब मलिक का ये ट्वीट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, फैन्स ने उनकी जमकर क्लास लगाना शुरू कर दिया.

My dear Pakkistan Do You remember this one pic.twitter.com/s50dXhqax1